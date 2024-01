Kloop in conferenza: “Il Liverpool ha bisogno di un allenatore top, e non potevo più essere io”

Jurgen Klopp ha parlato nella conferenza stampa indetta dal Liverpool dopo la notizia di questa mattina sull’addio a fine stagione. Ecco un estratto delle parole del tecnico tedesco: “Il Liverpool avrà bisogno di un allenatore top, che sia al passo con il livellolivello e non posso essere lui. Queste cose le realizzi quando non sei più giovane. Non ci ho pensato appositamente, è solo successo. Risponderò a 500 mila domande oggi, se volete. Abbiamo così tante cose da fare, sono chiaramente immerso in questa stagione. La reazione della squadra è stata molto buona, con alcuni ci conosciamo da così tanto tempo… Ci sono state alcune lacrime, ma è normale dopo tanto tempo insieme”. Sul futuro: “Non sarò io a scegliere il mio successore, ho già abbastanza lavoro (ride, ndr). Ci sono così tante persone che lavorano qui con una sola idea: trovare la perfetta soluzione per il Liverpool. L’ultima cosa che necessitano sono lezioni da un vecchio allenatore. No ai club e niente nazionale per l’anno prossimo, nessun altro club inglese per sempre, posso prometterlo. Anche se non avessi niente da mangiare, non succederà”.

Foto: sito ufficiale Liverpool