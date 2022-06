Klinsmann: “Un Mondiale senza l’Italia è una catastrofe. E’ mancata la fame dopo l’Europeo vinto”

Jurgen Klinsmann, ex stella del calcio tedesco e CT della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la gara tra Italia e Germania.

Queste le sue parole: “È stata una bella partita, equilibrata. Il risultato è giusto, il primo tempo è stato positivo per l’Italia. Scamacca mi è piaciuto molto, un vero numero 9 come non se ne vedeva da tempo. Mi è piaciuta l’energia e la determinazione degli azzurri. E’ stata una partita piacevole”.

Italia fuori dai Mondiali: “L’Italia fuori dal Mondiale è una catastrofe. Forse dopo la vittoria dell’Europeo è mancata la grinta e la fame, ma anche la fortuna: non dimentichiamo i rigori sbagliati da Jorginho. Non è stata la gara con la Macedonia, sono state le gare di qualificazione a sancire la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale. Ora serve una nuova energia per l’Italia, sarà una momento difficile adesso. Più che ci avviciniamo al Mondiale, più aumenterà la depressione. L’Italia ora deve concentrarsi sul prossimo Europeo e sul prossimo Mondiale”.

Quali sono i giovani che l’hanno più impressionata? “Ovviamente Gnonto, è entrato molto bene. Mi ricorda Odonkor, che ha fatto benissimo nel 2006. Ha fatto grandi cose. Anche Scamacca mi è piaciuto molto”.

Foto: Twitter Hertha