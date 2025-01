Klinsmann: “Thuram è diventato un grande numero 9. Lautaro? Anche lui ha diritto di prendersi una pausa”

L’ex attaccante dell’Inter Jurgen Klinsmann ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi, anche il momento della coppia offensiva nerazzurra Lautaro-Thuram.

Su Lautaro: “Io ho sempre detto e pensato una cosa: anche lui ha il diritto di prendersi una pausa. Gli va concesso. Quando ti fermi a guardare i suoi ultimi tre anni, dici: è una roba da matti. Quante partite ha giocato? Quanti trofei ha vinto? Quanti gol ha segnato? Ok,ci sta che si fermi per un periodo. Ora sta tornando il Lautaro di sempre: l’ho visto lucido, leggero di testa, altrimenti quella rovesciata neppure la provi. Perfetto per Inzaghi, a marzo e ad aprile quando arriveranno le gare decisive lo avrà al top”.

Su Thuram: “Ha detto che l’Inter in Europa fa paura? Queste parole dimostrano quanto sia cresciuto il giocatore in personalità, non ha timore di dire certe cose. La Champions, in effetti, è un torneo che fa aumentare l’autostima. Mi ha sorpreso. Anche nell’evoluzione: Inzaghi ha capito che sarebbe potuto diventare un gran 9 e lui si è affidato”.

Foto: X Hertha Berlino