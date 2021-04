Klinsmann: “Sulla panchina del Tottenham la prossima stagione? Vedremo, è tutto possibile”

Jurgen Klinsmann, ex c.t. tra le tante della Germania, ha parlato a ESPN FC della possibilità di allenare il Tottenham la prossima stagione dopo l’esonero di José Mourinho. Queste le sue parole: “Tutto è possibile in questa vita. Non avrei mai pensato che avrei allenato la nazionale tedesca per i Mondiali. Non avrei mai pensato di allenare la squadra statunitense per sei anni o di guidare il Bayern Monaco. Quindi vedremo tra un paio di mesi chi sarà l’allenatore del Tottenham”.

Foto: Football Addict