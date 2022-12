Klinsmann: “Mi dispiace per il caso Juve, mi auguro che si risolva tutto senza problemi. De Piero merita un posto nel club”

Jurgen Klinsmann, ex calciatore tedesco e allenatore, ha parlato a Rai 1 sul caso Juventus e sul futuro del club, che dovrebbe puntare su Del Piero in società.

Queste le sue parole: “Il caso Juve? Lo seguo solo da lontano, è una cosa che preoccupa e i cui dettagli non conosciamo bene. Società come Juve, Inter o Milan sono seguite ovunque nel mondo. La gente si chiede cosa sta succedendo in Italia. Dispiace, mi auguro che si risolva senza problemi”.

Del Piero in società: “È una persona molto intelligente, che ha tenuto sempre i piedi a terra. È uno che capisce di calcio. Alessandro ha fatto di tutto come giocatore, nel mondo del business sta facendo le sue cose e non è così facile in America. Lui è bravo, se avesse la possibilità di assumere un ruolo nella Juventus del futuro sarebbe bello”.

Foto: twitter Hertha