Klinsmann: “Lukaku è tra i primi 5 attaccanti al mondo”

Intervistato da ESPN, Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell’Inter e CT della Nazionale tedesca, ha parlato del momento dei nerazzurri, che sono primi in campionato, trascinati da un Lukaku devastante.

Queste le sue parole: “Lukaku ad oggi è tra i primi 5 attaccanti al mondo. Ha uno stile particolare, non è elegante come per esempio Lewandowski, non è come Ibrahimovic che ha uno stile diverso, ma ha la sua forza. Ha grande velocità come ha fatto vedere nel terzo gol di Lautaro Martinez contro la Lazio. L’Inter può vincere lo scudetto, non avendo purtroppo più impegni europei può fare la differenza e sfruttare il lavoro di una settimana intera, a differenza delle rivali che possono risentire del doppio sforzo”.

Foto: Football Addict