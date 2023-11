Klinsmann: “L’Inter ha tutto per eliminare City e Real dalla Champions. Può arrivare in fondo”

Durante l’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Jurgen Klinsmann, l’ex attaccante dell’Inter e CT della Corea del Sud, ha così parlato dell’Inter in vista della sfida contro la Juventus: “È la favorita per lo scudetto? È un po’ presto, soprattutto prima di uno scontro diretto, ma vedo una squadra lanciata e completa. L’Inter ti sa avvolgere sulle fasce e colpire in mezzo: hai la sensazione che ad ogni azione possa nascere un pericolo. E poi la vorrei festeggiare anche io questa seconda stella! Ma questa squadra può di nuovo andare in fondo pure in Champions. Fino a qualche anno fa contro City, Real o Bayern magari avrebbe avuto poche chance, ma ora ha tutto per eliminarle. Ha una rosa che si può paragonare ai top club per profondità e qualità”.

Foto: Twitter Herta