Klinsmann: “Haaland eccezionale, ma Lautaro non è da meno”

Si avvicina la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. L’ex attaccante dei nerazzurri, Jurgen Klinsmann, ha espresso i propri pensieri a La Gazzetta dello Sport: “Cresce l’attesa, mi sento esattamente come ogni tifoso interista. Non mi aspettavo l’Inter in finale sinceramente. Adesso può succedere di tutto. Il City è fenomenale, ma l’Inter non ha niente da perdere il che è quasi un vantaggio”. Ct della Corea del Sud, Klinsmann analizza le chiavi tattiche di Inzaghi: “Io punterei sull’appartenenza e sul coraggio: punto tutto sugli italiani, sull’asse Bastoni–Barella. Il calcio italiano sta reagendo con orgoglio alle esclusioni dai Mondiali”. Da ex centravanti, vedrà la partita di Budapest con occhio attento sui due bomber: “Haaland è un 9 favoloso, infermabile. All’Inter converrebbe stare alta e affrontarlo con coraggio, i pullman non servono. Lautaro è maturato tanto e non è da meno, ormai è al livello dei grandi attaccanti”.

Foto: twitter herta berlino