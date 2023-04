Klassen: “Qui sempre partite folli, ma si è superato il limite. Il portiere avversario mi intimava di alzarmi”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, il centrocampista dell’Ajax, Davy Klaassen, ha così parlato dopo l’incidente che lo ha coinvolto nel corso del De Klassiekier contro il Feyenoord: “Va bene così. Quando giochi qui ci sono sempre partite folli. Se questo va oltre ogni limite? Sì, logico”.

Poi Klaassen ha proseguito raccontato la dinamica dell’incidente: “A un certo punto ho sentito qualcosa, ho avvertito dolore. Mi stavo chiedendo: ‘Che sta succedendo qui?’. Poi è arrivato di corsa il portiere del Feyenoord intimandomi di alzarmi. Lì mi sono davvero arrabbiato”.

Infine: “Il taglio non è così grande, per fortuna. La sostituzione? Avevo ancora male, era difficile concentrarmi. Potevo continuare coraggiosamente, ma non aveva molto senso”.

Foto: Instagram Ajax