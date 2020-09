Il Parma aveva fatto un’offerta importante per Sean Klaiber, terzino destro di buonissima qualità in uscita dall’Utrecht. Ma l’Ajax, come riporta il De Telegraaf, ha bruciato la concorrenza visto che Klaiber è già ad Amsterdam per le visite. Sarà lui il sostituto di Dest che andrà al Barcellona.

Foto: logo Parma