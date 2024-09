Klaassen: “Volevo tornare a casa e l’ho detto. Sono anche scoppiato a piangere”

Davy Klaassen è tornato all’Ajax. Dopo l’ufficialità, il calciatore ha così parlato: “Non volevano che me ne andassi, così sono andati dall’allenatore e gli ho detto: ‘Mister, non lo so…voglio andare all’Ajax, voglio andare a casa'”, con una pausa necessaria per riprendersi dall’emozione e le lacrime. A seguito di un bicchier d’acqua Klaassen ha proseguito: “Gli ho detto che volevo andarmene, perché non potevo dare tutto me stesso e che era ingiusto per lui. Mi ha detto: ‘Ti conosco, se non dovesse accadere darai di nuovo il 100%. E allora ho detto: ‘Coach, voglio solo andare a casa'”.

Poi ha proseguito: “Tornare anche perché mi mancava molto Amsterdam? Nemmeno, perché allora vivevo ancora a Hilversum. Ma è per questo che mi emoziona…stavo piangendo anche con l’allenatore. Sono scoppiato a piangere. Ho detto all’allenatore che era finita. Poi ha detto che mi avrebbe aiutato. Se giocherai un’altra volta sabato, lo faremo. E poi è successo”.

Foto: Instagram Ajax