Klaassen all’Inter, c’è anche il comunicato dei nerazzurri

Davy Klaassen è un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista olandese classe 1993 arriva a titolo definitivo dall’Ajax. Il destino a volte traccia percorsi affascinanti, fatti di sogni e determinazione. Il cammino di Davy Klaassen ha sempre avuto un obiettivo definito, inseguito con passione e forza di volontà. Hilversum, 21 febbraio 1993: un bambino nato con una cresta bianca, facilmente riconoscibile tra tutti i neonati dell’ospedale. Il destino di Klaassen ci ha messo poco tempo a farsi riconoscere. Fin da piccolo Davy è cresciuto con due punti fermi, trasmessi dalla sua famiglia: il pallone e l’Ajax, due passioni coltivate da nonno Jaap, il primo tifoso del piccolo Davy. Klaassen passava le giornate a giocare con suo fratello Aron in giro per casa: ogni porta diventava immediatamente la rete verso cui calciare il pallone. Quel pallone che Davy portava con sè ovunque andasse, nelle gite con la famiglia al Vondelpark di Amsterdam e nei pomeriggi con gli amici. A sei anni inizia a giocare nei settori giovanili dell’HVV de Zebra’s e dell’HSV Wasmeer a Hilversum, poi nel 2004 arriva la chiamata dell’Ajax: un sogno diventato realtà. A novembre 2011 esordisce diciottenne in prima squadra e assaggia il calcio dei grandi: in quella stagione il suo destino si incrocia per la prima volta con l’Inter, nella finale della NextGen Series vinta dai nerazzurri contro i Lancieri. Il cammino di Davy sembra lineare, ma un infortunio nel 2013 interrompe momentaneamente la sua crescita: un periodo che l’ha aiutato a migliorare da un punto di vista professionale e mentale. Klaassen rimane all’Ajax fino al 2017, dopo aver vinto tre campionati olandesi e aver trascorso due anni da capitano della squadra di Amsterdam. Passa in Premier League, all’Everton, dove rimane una sola stagione prima di trasferirsi in Germania, al Werder Brema. Due anni, 79 presenze e 16 gol che lo riportano a casa, all’Ajax. Il suo secondo esordio con i Lancieri è bagnato da un gol: un momento speciale e indimenticabile per Davy. La sua seconda avventura ad Amsterdam dura tre stagioni, dove si dimostra punto di riferimento ed esempio per tutti i suoi compagni. Centrocampista duttile, abile negli inserimenti e con il fiuto del gol: Klaassen è pronto ad affrontare questa nuova sfida a tinte nerazzurre.



Foto: twitter Inter