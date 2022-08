KK, un pomeriggio da dimenticare: il Chelsea prende tre schiaffi e lui si fa espellere

Pomeriggio da dimenticare per Kalidou Koulibaly, impegnato nella sfida di Premier League tra Chelsea e Leeds. Il difensore ex Napoli, infatti, si è reso protagonista in negativo del match perso dalla squadra di Tuchel ad Elland Road per 3 a 0. Al 34′, Mendy ritarda il rinvio e si fa rubare il pallone da Aaronson che sigla il primo gol. Passano tre minuti e arriva il raddoppio di Rodrigo, che sfrutta al meglio la punizione calciata da Harrison. Al 69′, infine, errore di Koulibaly sul cross di James, che porta al definitivo 3-0 del Leeds targato Harrison, con il senegalese che manca il colpo di testa. Come se non bastasse, all’85’ il difensore si fa espellere in seguito a una trattenuta su Greenwood, che gli costa il secondo cartellino giallo.

Foto: Twitter Chelsea