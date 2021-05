Kjaer: “Vogliamo battere la Juve e centrare la Champions. Donnarumma? Domenica non avrà problemi”

Il difensore del Milan, Simon Kjaer è stato intervistato da Milan TV in vista del big match di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto una settimana impegnativa per quanto riguarda il lavoro fisico perché ora c’era il tempo per lavorare, per quanto riguarda la parte tattica abbiamo parlato e guardato un sacco di video. C’è ancora qualcosa da preparare, però la cosa più importante è la mentalità, l’atmosfera dentro lo spogliatoio, e noi siamo sulla strada giusta. Sarà una partita bellissima da giocare. Come diciamo noi dentro lo spogliatoio si vince e si perde insieme, è la stessa cosa per loro. È stato un periodo dove ci sono stati vicini sempre. Da molto tempo i dirigenti sono sempre vicini alla squadra, che si vinca o che si perda: questo è importantissimo”.

Sull’obiettivo: “Andiamo avanti con la voglia di vincere questa partita e arrivare al nostro obiettivo, che è sempre stato la Champions League”.

Su Donnarumma: “Gli voglio bene, ma la scelta è sua. Che Gigio ci sia o no l’anno prossimo, mi aspetto la stessa prestazione domenica. Per me è difficile dargli un consiglio”.

Su Eriksen: “Parliamo spesso e andiamo a cena insieme, siamo amici da dodici anni. Conosco le difficoltà che possono esserci quando si gioca in club importanti come l’Inter o il Milan. Sono contento che abbia raggiunto l’obiettivo, anche se forse sarebbe stato meglio giocare con un’altra squadra. Ha vinto e lo rispetto molto”.

