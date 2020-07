Kjaer: “Un sogno giocare nel Milan, mi aspettavo di poterlo fare. Sono contento per la vittoria”

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, che oggi è stato riscattato a titolo definitivo dal club rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole: “Per me è una grande gioia, un sogno giocare nel Milan. Sono molto contento per questo riscatto e molto contento per la vittoria. Siamo andati un po’ in difficoltà nel primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo cresciuti. Abbiamo dimostrato quanto abbiamo lavorato. Sinceramente mi aspettavo di arrivare al Milan e di poter fare bene. Chiaramente nel calcio non si sa mai, ma credevo di riuscire a poter dare una mano alla squadra. Sono molto contento di queste prestazioni ma c’è ancora molto da fare per finire bene l’anno”.

FOTO: Twitter Milan