Kjaer su Leao: “Se riesce a essere più decisivo, può essere uno dei top cinque al mondo”

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato dei giovani compagni di squadra, soffermandosi in particolar modo su Rafael Leao: “Quest’anno voglio vedere Leao e Tonali: non sono più ragazzini, devono crescere enormemente. Quello che hanno fatto l’anno scorso non basta più. Leao ha qualità straordinarie e perciò non può più permettersi partite in cui si vede poco: deve essere sempre decisivo. Se riesce a fare questo salto, può essere uno dei top cinque al mondo. Poi voglio vedere Origi: sono stato con lui a Lille, era un ragazzino, adesso mi aspetto un campione che fa la differenza perché ha tutto per esserlo, velocità, fisico e piedi”.

Foto: Facebook Milan