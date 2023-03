Kjaer: “Stanco di non giocare, voglio continuare a essere un top player”

Direttamente dal ritiro della Nazionale danese, Simon Kjaer, ha così parlato del suo momento in rossonero, esprimendo la sua voglia di trovare più spazio all’interno del Milan: “La partita con il Tottenham è stata forse la migliore dopo il mio infortunio, quindi il fatto che non abbia giocato da allora mi ha ovviamente stancato. A volte va come vuoi tu, altre volte no. Alla fine è sempre una decisione dell’allenatore”.

Poi prosegue parlando delle sue condizioni: “Da due mesi mi alleno continuamente e non lo facevo da otto anni. Mi sento più positivo, a livello fisico sono al top. Ho ancora la stessa fame ed energia per giocare a calcio. Continuare a essere un top player è il mio obiettivo e sento ancora di esserlo, non ho perso la voglia che avevo quando ero giovane”.

Foto: Instagram Kjaer