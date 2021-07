Kjaer: “Fiero di questa squadra, mi dispiace per la mancata finale”

Simon Kjaer, capitano della Danimarca, ha commentato così la sconfitta della sua squadra contro l’Inghilterra:

“È stata un’avventura fantastica. Sono dispiaciuto che ormai sia finita, ma è così. Il sostegno che abbiamo ricevuto è andato oltre le mie aspettative. Sono fiero. Ma sono anche deluso per non essere riusciti ad arrivare in finale. Abbiamo giocato molto bene questa partita. Alcuni momenti abbiamo avuto dei cali ma questo non ci ha ostacolato. Se fossimo stati un pochino più incisivi su certe occasioni nel primo tempo, avremo potuto segnare un gol in più“.

Foto: Instagram giocatore