Kjaer: “Sognavo il Milan, in Serie A mi sento a casa. Lo scudetto è il mio obiettivo più grande”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIGC in occasione dell’assegnazione del premio intitolato a Davide Astori, Simon Kjaer ha parlato del rapporto con il campionato italiano: “In Serie A mi sento a casa mi è piaciuto giocare in Liga con il Siviglia, ma quando ho avuto la possibilità di rientrare in Italia non ci ho pensato due volte. E ora, lo dico con il cuore, sono felicissimo di essere al Milan. A volte i sogni si avverano: ricordo che tanti anni fa, quando ancora giocavo a Palermo, dissi al mio agente che mi sarebbe piaciuto tantissimo farlo nel Milan. E ora eccomi qui. La Serie A mi piace, così come tante altre cose in Italia, che per me è ormai una seconda casa”.

Sul Milan: “Ho ancora tanti sogni e obiettivi, ma il più grande di tutti è vincere lo scudetto con i rossoneri”.

Kjaer parla del rapporto con gli allenatori: “Mi sono lasciato ispirare da tutte le persone che ho incontrato lungo il mio cammino e, se parliamo di allenatori, in questo momento sono molto fortunato ad avere l’opportunità di lavorare con Stefano Pioli nel mio club e Kasper Hjulmand in nazionale. Ho un bellissimo rapporto con entrambi, sono ottimi tecnici e grandi persone, provo a imparare da loro ogni giorno e in ogni modo”.

Foto: Twitter Milan