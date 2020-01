Kjaer: “Sognavo il Milan da tanti anni, ora voglio portarlo in alto. Ibra? Fa ancora la differenza”

Arrivano le prime parole di Simon Kjaer da nuovo giocatore del Milan. Il difensore danese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero: “Il Milan è una società storica, in cui hanno giocato alcuni tra i campioni più forti della storia del calcio. Qua sono stati i difensori centrali forse più forti di sempre: Maldini, Nesta e Baresi. Il Milan per me è stato un sogno per tanti anni e finalmente sono qui, ho scelto i rossoneri per questo motivo. Mi sono sempre ispirato a Maldini. Obiettivo? Portare il Milan il più in alto possibile. Qua ci sono tanti giovani e tanti giocatori con tanta qualità. Sono venuto qua, dove c’è un progetto interessante. Sono solo in prestito, ma spero di poter guadagnarmi il rinnovo e poter fare il massimo per il Milan. Sto molto bene. So al 100% di essermi allenato tanto e fisicamente sto al top. Sono pronto. Ibrahimovic? Lui non ha bisogno che io o qualsiasi altra persona del calcio ci mettiamo qui a dire quanto sia forte. Tutti sanno che anche a 38 anni, pur non avendo lo stesso fisico di 10 anni fa, però è ancora forte. Anche con il Cagliari si è visto come faccia ancora la differenza ed è il motivo per cui il Milan lo ha preso”, ha chiuso Kjaer.

