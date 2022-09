Kjaer: “Siamo una famiglia che vuole vincere. Pronti per una grande Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Sampdoria, Simon Kjaer, difensore del Milan, ha così commentato la vittoria ottenuta dai rossoneri a Marassi: “Sono felice per la vittoria e per la squadra, è stata una partita molto dura. Sono molto stanco, ma molto felice. Abbiamo tanti giocatori che in questo sistema può giocare molto bene, a Leao ho detto che se lui continua a fare la differenza corriamo noi per lui. Con il calendario che abbiamo sarà difficile fare tanti esperimenti, ma ci siamo e alla fine deciderà il mister. C’è molta fame e voglia di migliorarsi, sia noi che la squadra. La mentalità è molto molto buona, abbiamo tanti giocatori per ogni ruolo e questo fa bene a tutti. Ognuno ogni giorno deve dare il massimo e allenarsi bene. Abbiamo un’ottima squadra e un ottimo gruppo, stiamo bene insieme e questo fa la differenza. Siamo una grande famiglia, ma una famiglia che vuole vincere. Siete pronti per una grande Champions? Assolutamente sì, il modulo che utilizziamo noi forse è più europeo che italiano. Il calcio è cambiato molto, dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni che abbiamo durante la partita, ovviamente se giochiamo in Serie A dobbiamo essere bravi anche a difendere”.

Foto: Twitter Milan