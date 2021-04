Kjaer: “Sette partite senza vittorie a San Siro non è normale. Prendiamo tanti gol di m…”

A termine della partita, Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Dazn parlando della vittoria di poco fa contro il Genoa. Il difensore del Milan ha salvato anche un gol praticamente fatto di Masiello prendendosi così la palma come migliore in campo: “I tre punti contano molto di più, erano sette partite che non vincevamo qua e non era normale. Abbiamo sofferto un po’, dovevamo chiuderla prima ma abbiamo fatto vedere un Milan che attaccava. È un passo in avanti rispetto alle partite qui a San Siro. Preferisco salvare un gol che farlo. Non so quante traverse ho prese, come ho detto però era più importante vincere che un mio gol. La coppia con Tomori? Sono tante partite che abbiamo preso gol di m…, come oggi. Prendiamo gol che non dobbiamo perdere. Sono periodi, poi la fortuna torna con te. La cosa importante è vincere ma è vero che c’è sempre da migliorare. Dobbiamo spingere ora, ci sono sette finali e dobbiamo arrivare più in alto possibile portando il Milan dove deve essere”.

Foto: Twitter Milan