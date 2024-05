Kjaer saluta il Milan: “E’ stato un onore e un privilegio. Grazie a tutti”

Tramite il profilo Instagram, Simon Kjaer ha salutato il Milan, dopo l’ultima gara giocata ieri sera.

Queste le parole del difensore danese: “Ho sempre sognato di giocare per il Milan, la realtà è stata bella come il sogno. Sono venuto al Milan con l’ambizione di aiutare questo super club a tornare dove deve stare, in cima all’Italia e al vertice d’Europa. E quando ripenso agli ultimi 4 anni e mezzo, questo è esattamente quello che abbiamo fatto. È stato un onore e un privilegio giocare per questo club. A tutti i membri del club, dipendenti, allenatori e staff medico, ai miei fantastici compagni di squadra e amici, ma soprattutto ai tifosi, che sono il sangue e l’anima del club.Dal mio cuore: Grazie di tutto! Grazie a tutti!”.

Foto: twitter Milan