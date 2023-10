Kjaer: “Penso al Milan e alla Nazionale. Un ritorno in Danimarca? Come calciatore no, frse successivamente”

Simon Kjaer, ha parlato al sito ufficiale a lui dedicato, simonkjaergifs.com, soffermandosi sulla sua esperienza in rossonero senza dimenticare di guardare anche avanti: “Io penso solo a rimanere al Milan. E devo ammettere che, avendo vissuto all’estero per così tanti anni e avendo giocato più di 600 partite nel calcio internazionale, sarebbe molto difficile per me vedermi tornare a giocare in un club danese. Ma il vero cliché è che “nel calcio tutto può succedere”.

Su una possibile carriera da allenatore: “Al momento direi di no. Adesso come adesso sono concentrato solo a giocare. Però… Io amo il calcio, perciò chi sa cosa può accadere? Dovrei lasciare una porta aperta, in questo caso. Mai dire mai nel calcio”

A breve recordman di presenze con la Danimarca: “Sono due grandi cose per me, difficili da paragonare. Ma se devo scegliere, devo dire che il traguardo più grande è sicuramente il record di partite in nazionale come calciatore danese. Mi ci sono voluti 14 anni per raggiungerlo quindi è qualcosa di davvero speciale. Ho giocato più della metà di queste partite internazionali come capitano e questa è un’altra cosa che mi rende orgoglioso. Mi piace prendermi le responsabilità e per il gruppo è sicuramente la cosa più importante nel calcio. Chiaramente sono molto contento delle mie 100 presenze in rossonero ma devo ammettere che il record di Maldini, con più di 900 presenze, è davvero molto lontano”.

Foto: Instagram personale