Kjaer: “Non sto bene. Il mister ha preso la decisione giusta a non farmi giocare contro la Francia”

Kjaer, capitano della Danimarca, da come riportato dalla Gazzetta.it ha parlato delle sue condizioni fisiche. Di seguito le sue parole: “Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90 minuti. Il mister ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare una mano per aiutare la squadra. Ora dobbiamo solo concentrarci sull’Australia e batterla. Basta. Mbappè? E’ un fenomeno, ha una velocità che io, in tanti anni di carriera, non ho mai visto a nessuno”.

Foto : Instagram personale