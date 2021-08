Kjaer: “Nn sono un eroe. L’importante che Eriksen stia bene”

Intervistato da “Il Corriere della Sera”, Simon Kjaer, difensore del Milan, capitano della Danimarca, ha parlato della vicenda che lo ha visto protagonista ad Euro 2020, il salvataggio di Christian Eriksen, con il pronto intervento al compagno colto da malore.

Queste le sue parole: “Non sono un eroe, ho fatto solo quello che dovevo e che avrebbe fatto chiunque quel momento farà parte di me per sempre. Non ho avuto mai modo di pensarci, come avrebbe fatto chiunque altro. E’ stata una cosa istintiva. Era un giorno storico per tutti noi danesi, la prima partenza dell’Europeo, in casa nostra. Ho avuto la prontezza di restare lucido, come tutti i miei compagni. L’unica cosa che conta è che Christian ora stia bene. Mi ha guidato l’istinto. Ma l’importante è che Eriksen si sia salvato e ora stia bene”.

Foto: Instagram personale