Kjaer: “Lo Spezia si giocava la vita, dobbiamo essere più dominanti in queste partite”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha così parlato dopo il ko rimediato contro lo Spezia: “È molto difficile, ogni partita è differente. Dobbiamo essere più dominanti in queste partite, abbiamo buttato via tante partite e su questo dobbiamo migliorare. Lo Spezia si giocava la vita e ha vinto, noi però dobbiamo fare meglio. È stato un problema psicologico o tecnico? Bella domanda, sono tante piccole cose. Ci sono dei momenti nella stagione in cui o ti va tutto bene oppure soffri. Stiamo soffrendo e sicuramente non può essere solo questo, dobbiamo migliorare”.

Poi ha proseguito parlando del colloquio con i tifosi a fine gara: “C’è una partita martedì che è importante, l’obiettivo è chiaro. I nostri tifosi da quando abbiamo vinto il campionato ci hanno sorpresi, ci hanno sempre sostenuti anche quando abbiamo fatto brutte partite come stasera. Ho visto anche il Milan tanti anni fa, loro ci sono sempre stati. Può essere pesante, ma loro ci sono sempre vicini”.

Infine, sulla semifinale di ritorno contro l’Inter: “Dobbiamo giocare meglio di oggi e meglio dell’altra sera. Domani dobbiamo cominciare a lavorare, qualcosa deve cambiare per fare una grande impresa martedì sera”.

