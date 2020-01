Kjaer, l’agente: “La situazione all’Atalanta non è più sostenibile. Ha tante richieste, presto l’annuncio della nuova squadra”

Non è scoppiato l’idillio tra Simon Kjaer e Gian Piero Gasperini. Protagonista, fino a qui, di appena 6 presenze con la maglia dell’Atalanta, il danese potrebbe già andare via a gennaio. A lanciare il monito è stato il suo agente, Mikkel Beck, in un’intervista a ekstrabladet.dk: “La situazione all’Atalanta non è più sostenibile. Sfortunatamente non è nato con l’allenatore quel feeling che tutti noi auspicavamo e a questo punto è meglio che le strade si separino. Sto lavorando per trovare la sistemazione perfetta per Simon e spero di poter presto annunciare qualcosa. C’è grande interesse per Simon, un giocatore col suo curriculum e la sua carriera ha molte richieste“.

Foto: sito Atalanta