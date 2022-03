Kjaer: “La riabilitazione sta andando bene, bello tornare sull’erba. Rientrerò ancora più forte”

Il difensore del Milan Simon Kjaer, alle prese con un brutto infortunio al ginocchio che lo sta tenendo lontano dai campi da diversi mesi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Ekstra Bladet ha raccontato i progressi nel suo percorso di recupero: “Con il ginocchio sono dove devo essere, la riabilitazione sta andando bene e sono molto felice per i progressi. Tornare sull’erba di Milanello è sempre una bella sensazione, presto entrerò nella fase in cui potrà fare tutto e poi dovrò davvero crescere fisicamente. Tornerò ancora più forte, non ne dubito”.

Kjaer parla anche degli allenamenti: “Cerco di ottenere sempre il massimo da ogni singolo giorno, quindi tutto è costantemente ottimizzato. Poi mi muovo, ed è così che mi sento ora. Mi dico: oggi devo essere migliore di ieri”.

Foto: Twitter Milan