Kjaer: “Ho sempre voluto giocare nel Milan, sin da quando ero al Palermo. Le 100 presenze? Mi rendono orgoglioso”

Simon Kjaer, difensore del Milan, nell’intervista al sito a lui dedicato simonkjaergifs.com, ha parlato parlato dei nuovi arrivi in casa rossonera e di chi altro potrebbe raggiungere il numero di 100 presenze in rossonero, quota appena raggiunta dal danese:

“Non riesco a sceglierne uno perché credo che il club abbia trovato un gran numero di ottimi giocatori quest’estate, che aiuteranno la squadra a migliorarsi. Spero che ognuno di loro abbia successo in rossonero e che aiuti questo grande club a raggiungere grandi cose in futuro”.

Sulle 100 partite con il Milan: “Mi rende molto orgoglioso. Il Milan era il club dei miei sogni, sin quando sono arrivato per la prima volta in Italia al Palermo, da molto giovane. È una storia vera, l’ho già raccontata, quando ero in Sicilia ho detto al mio agente “un giorno dovrai portarmi al Milan!”. Sono stato vicino ai rossoneri per tante volte nella mia carriera e poi è finalmente successo. Adesso è il club dove ho giocato il maggior numero di partite e mi fa sentire bene. Solo per la Danimarca ho giocato più partite”.

Foto: Twitter Milan