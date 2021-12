Kjaer: “Ho sempre sognato di giocare nel Milan. Siamo una famiglia, mi sono vicini tutti in questo momento”

Intervistato dall’emittente danese, TV2 Sport, il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato del suo momento, di come sta vivendo l’infortunio e di altri temi inerenti il Milan.

Queste le sue parole: “Il Milan è il club dove mi sono sentito più a mio agio. Il posto in cui il mio ruolo dentro e fuori dal campo mi si addice di più. Stiamo facendo bene e ricevo molta fiducia dall’allenatore, molto supporto dai tifosi. Tutto sale in un’entità superiore. La famiglia prospera, Milano è una città fantastica e sin dai primi anni della mia carriera ho sognato di giocare per questo club in particolare. Già a Palermo avevo detto al mio agente che un giorno avrei giocato nel Milan. L’arrivo al Milan? Mi hanno scelto per un ruolo da leader in una squadra giovane e abbiamo riportato il club ai vertici del calcio italiano e di nuovo in Champions League dopo tanti anni. E personalmente, probabilmente dal primo giorno ho giocato il miglior calcio della mia carriera”.

Sul momento: “Sfortunatamente finisco l’anno con un grave infortunio al ginocchio. È il primo della mia carriera, ed è dura, certo, ma fa anche parte del calcio. E ora che è successo, sarò dall’altra parte anche più forte di prima dell’infortunio”.

