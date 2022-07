Kjaer: “Ho aspettato il giorno del rientro per 7 mesi. Sto bene, darò tutto per questi colori”

E’ il giorno del rientro in campo per Simon Kjaer. Il capitano del Milan ha parlato ai canali ufficiali del club, commentando le sue prime sensazioni dopo il lungo stop.

Queste le sue parole: “Ho aspettato questo giorno per 7 mesi, sono felice di essere qua e giocare a calcio. Ora sto bene, ho fatto tanto lavoro fino ad adesso ma c’è ancora tanto da fare. Fisicamente sto bene, ho fatto un po’ di vacanze con la famiglia. Ma durante la vacanza avevo in testa solo la voglia di tornare ad allenarmi”.

Come sono i dati post allenamento?

“Ho fatto quattro mesi con dati e numeri. So dove devo stare e che numeri devo avere per crescere fisicamente, ma è importante avere anche i numeri. È stato un buon lavoro”.

Cosa pensa dello scudetto vinto?

“Siamo tutti felici con lo scudetto, ma sarà una pressione per dare il massimo quest’anno. Ora dobbiamo migliorare, io darò tutto per questi colori”.

Ci sarà più pressione?

“Siamo il Milan, abbiamo vinto lo scudetto e deve essere così”.

Foto: twitter Milan