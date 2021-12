Kjaer: “Grazie a tutti per il supporto. Guardo avanti e penso al duro lavoro che mi aspetta”

Simon Kjaer, difensore danese del Milan, ha lanciato un messaggio social a tutti i tifosi e a coloro che gli hanno scritto messaggi d’incoraggiamento dopo l’operazione al ginocchio: “Grazie a tutti per il vostro supporto e per tutti i messaggi che ho ricevuto!! Guardo avanti e penso al duro lavoro che mi aspetta!”.

Thank you so much for all your support and all your messages that I have received !! 🙏

Looking forward to the hard work ahead of me now !!💪#SempreMilan❤️🖤 pic.twitter.com/y4fjNpcMPb

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) December 6, 2021