Kjaer: “Eliminare il Manchester United sarebbe un ottimo segnale per tutti noi”

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Manchester United.

Queste le sue parole: “Dobbiamo sempre migliorare, ma la gara che abbiamo fatto li ha dato belle risposte. Ci sono sempre cose da migliorare. Siamo un gruppo giovane ma siamo cresciuti, la strada per arrivare qui è stata lunga, ci sono stante tante cose belle e difficili, abbiamo sempre avuto la giusta mentalità, e dobbiamo proseguire così. Se buttiamo fuori il Manchester dall’Europa League sarà importante perchè diamo un segnale. Domani è come una finale ma se passi non hai ancora vinto nulla”.

Ibrahimovic torna nel gruppo? “Zlatan dà sempre qualcosa, pure quando non gioca. Difficile per me esprimermi se gioca o no domani sera, ma in ogni casa dà sempre qualcosa pure quando è nello spogliatoio”.

Il Manchester vi ha sorpreso? “Sapevamo che avremmo affrontato una bella squadra con tanta qualità, a se avessimo giocato con personalità avremmo creato problemi al Manchester. Cavani è un grande attaccante, ho giocato con lui a Palermo, lo conosco bene. Per il Manchester è importante averlo, c’è rispetto per lo United ma faremo la nostra partita”.

La tua presenza al Milan? Sin dal primo giorno mi è stato chiesto di dare una mano per aiutare i giovani della rosa, ho dato l’esempio per il lavoro svolto qui tutti i giorni. Il gruppo è stato fantastico sin dal primo giorno, c’è forma di migliorare. Tutto molto facile per me, è stato un bel percorso insieme. Continuiamo a lavorare tutti i giorni e non molliamo”.

Foto: Transfermarkt