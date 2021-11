Kjaer: “Dopo stasera voglio chiudere la vicenda Eriksen, bisogna guardare avanti. Giusto assegnare il Pallone d’Oro a Messi”

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la cerimonia per il Pallone d’Oro: “E’ stata una serata molto speciale, era la prima volta per me e quell’applauso me lo porterò con me per tutta la vita. Voglio chiudere la vicenda dell’Europeo che è stata molto personale e che, con tutto il rispetto di tutta la gente che me lo ricorda, va chiusa. L’unica cosa importante è che lui stia bene, la vita continua e dobbiamo cominciare a guardare avanti e non tornare sempre su questo discorso”. Su Messi: “Credo che sia giusto, è sempre un campione. Siamo fortunati ad aver avuto un giocatore come Messi. Tutti parlano di Maradona e Pelè, ma la mia generazione non li ha mai visti ed è cresciuta con Messi. Non credo che nel futuro ci saranno giocatori simili”.

FOTO: Twitter Milan