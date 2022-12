Kjaer: “Abbiamo fatto troppi errori tecnici. C’è tanto da migliorare, ma la pausa è finita”

Simon Kjaer, difensore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport al seguito della sconfitta in amichevole contro il PSV per 3-0. Di seguito le dichiarazioni del danese: “Abbiamo fatto troppi errori tecnici, non è quello che volevamo. Miglioriamo entro il 4 gennaio, ma la pausa è finita. Non è una questione di concentrazione o maturità, ho visto tutta la squadra lavorare in tutti gli allenamenti. Nelle ultime tre partite abbiamo perso, questo è da cambiare. Ricomincia la Serie A? Facciamo tutto per prendere più punti possibili. Abbiamo ancora tutto da giocare. Siamo il Milan, abbiamo vinto lo Scudetto l’anno scorso. Sono sicuro che i tifosi saranno con noi fino alla fine”.

Foto: twitter Milan