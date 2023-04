Kiyine, il Leuven lo sospende a tempo indeterminato dopo il terribile incidente

Sofian Kiyine, ex giocatore di Chievo, Salernitana e Venezia, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale venerdì scorso. Il centrocampista marocchino, attualmente al Leuven, in Belgio, si è schiantato con la sua vettura contro un edificio. Oggi, in un comunicato, il club ha annunciato che il giocatore sarà sospeso a tempo indeterminato: “OH Leuven ha deciso di mettere Sofian Kiyine in congedo a tempo indeterminato. Il club prende questa decisione per consentire alle indagini di procedere in tutta serenità”.

Foto: Twitter Leuven