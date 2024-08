Kiwior e il nuovo tentativo del Bologna

Non è un momento semplice per Jakub Kiwior. I suoi spazi all’Arsenal si stanno restringendo, a maggior ragione dopo l’arrivo di Calafiori, eppure è stato un investimento da oltre 20 milioni la scorsa estate. L’Inter ci aveva pensato, ma senza avere aperture per il prestito e quindi si è concentrata su Palacios che è in dirittura (non più una sorpresa). Ma adesso che il mercato è agli sgoccioli o quasi, per Kiwior si può riaprire una porticina per il ritorno in Italia. Ci sono conferme su quanto scritto stamattina dalla “Gazzetta dello Sport” in relazione a un tentativo in corso del Bologna. Una situazione che era già stata analizzata diverse settimane fa, ma senza sbocchi. Adesso c’è qualche margine di manovra in più.

Foto: Instagram Kiwior