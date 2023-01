Kiwior è arrivato a Londra: ora le visite con l’Arsenal

Jakub Kiwior è pronto a iniziare la propria avventura con l’Arsenal, il calciatore polacco è arrivato a Londra e si sottoporrà alle visite mediche con i Gunners. Questo il video, postato su Twitter dal giornalista Dharmesh Sheth, che ritrae l’ormai ex Spezia all’atto della partenza:

Spezia defender Jakub Kiwior leaving Italy on his way to London for Arsenal medical. #AFC #Kiwior @skysport @DiMarzio pic.twitter.com/zsAkPxLtRs

— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) January 21, 2023