Kiwior contro Koeman: “La Polonia non è stata inferiore all’Olanda”

“Meritavamo di vincere 3-1 o 4-1”, ha dichiarato il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman dopo la sfida contro la Polonia. Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Nazionale polacca, Jakub Kiwior, ha così risposto: “Non sono d’accordo con queste parole”, ha detto Kiwior nella conferenza stampa di oggi. “Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, avremmo potuto fare il 2-1. Io stesso ho avuto due occasioni. Mi dispiace – ha proseguito – soprattutto per la prima, perché era ancora 1-1 e avremmo potuto controllare la partita”.

Poi ha proseguito: “”Il gioco degli Oranje è stato sicuramente discreto nel primo tempo. Ma la Polonia non è stata una squadra inferiore. In campo, non mi è sembrato che l’Olanda fosse migliore di noi. Hanno avuto i loro momenti, ma anche noi. È un peccato, avremmo meritato un punto. Ma credo che stiamo facendo passi avanti come squadra. Speriamo di poter battere l’Austria”

Foto: Instagram Kiwior