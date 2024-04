Kimmich: “Volevo lasciare il Bayern quando c’era Ancelotti. Guardiola fondamentale per me”

Durante l’intervista concessa ad AS, il centrocampista del Bayern Monaco, ha ripercorso la sua avventura in Baviera: “Quando c’era Ancelotti volevo lasciare il Bayern. Non era niente di personale. Avevamo una squadra davvero forte: Vidal, Xabi Alonso, Thiago, Martinez. Non è stato facile per me. Quando sei giovane hai sempre voglia di giocare e competere. Al secondo anno, poi, ho cambiato idea. Ancelotti lo conosco bene. Purtroppo con noi non ha avuto molto successo ma è l’allenatore perfetto per il Real. Guardiola è stato fondamentale per la mia carriera, ero in Serie B tedesca con il Lipsia e lui diceva: “Lo voglio in squadra, mi fido di lui”.

Foto: Twitter Bayern