Kimmich: “Si gioca troppo? Vero ma non è la causa di tutti questi infortuni. Ci sono 5 cambi per questo”

Giocare troppo provoca gravi infortuni? Anche Joshua Kimmich ha voluto esprimere il proprio pensiero.

Il centrocampista della Germania e del Bayern è controcorrente. Queste le sue parole dal ritiro della Nazionale: “Forse mi sto rendendo un po’ impopolare, anche perché sono uno che ama giocare sempre, che ama fare tante partite. Non vedo l’ora che arrivino le partite di Nations League. Nel calcio ci sono sempre infortuni. Le squadre sono sempre più ampie, si può anche cambiare più spesso. Preferisco avere una ‘settimana inglese’ piuttosto che una settimana normale. È più divertente stare in campo. Non so se con meno partite ci si infortuna di meno. Molti infortuni gravi sono spesso anche incidenti. Gli infortuni muscolari sono certamente legati anche ad alti livelli di sforzo”.

Foto: Instagram Kimmich