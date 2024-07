Kimmich: “Non so se la Spagna sia contenta di trovarci ai quarti di finale”

Intervenuto in conferenza stampa Joshua Kimmich, terzino destro della Nazionale tedesca, ha così parlato in vista della sfida contro la Spagna: “Penso che sarà una bella partita. Ogni tifoso neutrale sarà sicuramente contento. Non so se la Spagna sia contenta di incontrarci nei quarti di finale. Ci si aspetta sempre di giocare partite come questa. La Spagna ha dato l’impressione di essere la squadra più stabile. Hanno vinto tutte le loro partite con molta fiducia. Sarà difficile per entrambe”, ha dichiarato il giocatore del Bayern Monaco. Concludendo: “Se si vuole vincere il torneo, non si può evitare la Spagna. Non vedo l’ora di giocare”.

Foto: Instagram Kimmich