Kimmich non è più incedibile: il Bayern Monaco ascolterà eventuali proposte

Joshua Kimmich non è più incedibile per il Bayern Monaco: l’indiscrezione arriva dalla Germania e, secondo Kicker, il club bavarese ascolterà eventuali offerte per il centrocampista tedesco. Su di lui c’era il forte interesse del Barcellona che però, proprio oggi, ha ufficializzato l’arrivo di Oriol Romeu dal Girona. Resta l’interesse del Liverpool, che potrebbe sondare il terreno per il calciatore.

Foto: Twitter Bayern Monaco