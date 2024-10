Kimmich: “Non ci sto pensando ora, ma nel calcio non si può escludere nulla”

l futuro incerto di Joshua Kimmich è stato un argomento importante anche nella conferenza stampa prima della partita di Champions League tra Bayern Monaco e Barcellona.

Kimmich sulle voci di un passaggio al Barcellona nell’estate del 2025: “Naturalmente ho notato anche che sono stato più volte legato al Barcellona. Ma non è l’unico motivo per cui è una partita speciale, il Barcellona è un grande club. In generale nel calcio non si commette mai l’errore di escludere qualcosa. Non ci sto pensando adesso. Ma non bisogna mai escludere nulla nella vita o nel calcio”. Il Barcellona attualmente ha “una squadra molto interessante”

Foto: Kimmich Twitter Bayern Monaco