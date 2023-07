Kimmich: “Nella prossima stagione giocherò nel Bayern, non ho altri piani”

Joshua Kimmich era il favorito per sostituire Sergio Busquets al Barcellona, ma poi il club blaugrana ha virato su Gündogan e Oriol Romeu, il club bavarese ha aperto le porte a un possibile trasferimento se per lui fosse arrivata una buona offerta. Ma il centrocampista, capitano della squadra tedesca, ha concluso il dibattito nella conferenza stampa che ha offerto questo martedì. “Sono sicuro che giocherò per il Bayern la prossima stagione. Non ho altri piani”, ha detto Kimmich, per risolvere la questione.

Foto: Twitter Bayern Monaco