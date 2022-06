Kimmich: “Le gare di Nations League non sono amichevoli. Ci diranno a che livello siamo in vista dei Mondiali”

Il capitano della Germania, Joshua Kimmich, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia di domani a Bologna.

Queste le sue parole: “Ora ci giochiamo tante partite e ce la vogliamo godere. Certo che ci sono differenze tra grandi squadre e piccole squadre da affrontare, ma noi vogliamo vincerle tutte. Secondo me abbiamo giocato molto bene con tutti ultimamente, anche con l’Olanda. Queste gare che ci aspettano però non saranno amichevoli e per questo a me piacciono. Ci serviranno per capire dove siamo e a che livello siamo in vista dei Mondiali”.

Sul futuro: “Io voglio sempre migliorarmi e svilupparmi. Non solo io, ma tutta la squadra deve migliorare in fase difensiva: non è solo un problema di difesa, è tutta la squadra che deve difendere insieme”.

Su Lewandowski: “Io non voglio fare nessun commento su questo, non posso dire niente su questo”.

Sulle contrapposizioni Nazionale e Bayerm: “Al Bayern Monaco abbiamo vinto solo il campionato e non è abbastanza per un club come il Bayern. Ma le critiche non erano solo su questo, bensì anche sul modo, sul come siamo stati eliminati in Champions e in Coppa di Germania. Per la prossima stagione dobbiamo pensare diversamente. Per quanto riguarda la nazionale, questo è un periodo molto eccitante: a novembre i Mondiali, poi gli Europei. Per questo motivo sarà molto importante questa Nations League, in questa competizione possiamo far vedere le nostre qualità”.

Foto: Twitter Bayern