Kimmich: “Futuro? Non dipende da me. Ho un altro anno di contratto al Bayern”

Joshua Kimmich è da tempo un’aspirazione del Barcellona. Il 29enne tedesco è stato oggetto del desiderio di Xavi Hernandez e ora di Hansi Flick, che lo ha allenato nella squadra stellare del Bayern Monaco da sette trofei tra Bundesliga, coppe nazionali ed europee. E sul suo futuro il terzino destro è rimasto parecchio criptico, come emerso dalle sue dichiarazioni in occasione della conferenza stampa odierna in ritiro con la Nazionale tedesca: “Il mio futuro non dipende solo da me: cosa vuole il club? Ho ancora un anno di contratto. Il Bayern è il mio primo punto di contatto”, ha detto il classe ’95 dei bavaresi. Il contratto di Kimmich, come accennato dallo stesso giocatore, scade il 30 giugno 2025 e il club tedesco non ha escluso nulla: né di rinnovarlo né di agevolare la sua partenza.

Kimmich, che in passato ha già fatto qualche cenno d’intesa al Barcellona, è finito anche nell’agenda del Real Madrid, secondo quanto riportato nelle ultime ore da alcuni media tedeschi. Il giocatore, però, per il momento vuole mettere da parte il suo futuro e focalizzarsi sul presente. “Sono concentrato sul Campionato Europeo. L’attenzione – le parole riprese da Marca – è rivolta esclusivamente a questo torneo. Mi sto concentrando su questo, sono sicuro che dopo ci saranno dei colloqui con il club”

Foto: twitter Kimmich