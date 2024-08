Kimmich: “Futuro? Mi sento a casa al Bayern, i miei figli sono nati qui”

Joshua Kimmich vuole restare al Bayern Monaco: “In generale, si può sempre parlare in modo ragionevole con gli altri. Penso che tutte le porte siano aperte per tutti”, ha detto Kimmich durante il viaggio del Bayern in Corea del Sud riguardo alle parole proferite nei giorni scorsi da Uli Hoeness. Sottolineando poi a chiare lettere il suo forte desiderio di voler rimanere a Monaco di Baviera: “In generale, mi sento molto a casa qui. Tutti i miei figli sono nati qui, abbiamo costruito casa qui”.

Foto: Twitter Bayern