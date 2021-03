Kimmich: “Con il Borussia gara sempre speciale. Loro stanno bene”

Sabato alle 18.30 la Bundesliga si fermerà per assistere al Classico del campionato tedesco, Bayern Monaco-Borussia Dortmund.

A parlare della gara, il centrocampista tedesco Joshua Kimmich, che ha analizzato i temi della sfida.

Queste le sue parole: “Nell’ultimo confronto contro di loro mi sono infortunato. Ma ora sto bene, molto bene. Mi sono focalizzato subito sul mio ritorno ma l’importante non era tornare il più velocemente possibile, ma essere forte come prima”. Sull’importanza della partita: “Le partite contro il Dortmund sono sempre speciali. Da quando sono qui, sono sempre stati i nostri più accaniti rivali. Di solito le partite erano molto serrate, soprattutto a Dortmund. Sappiamo quanta qualità ha BVB ed è per questo che è una partita speciale, penso anche per i tifosi”.

Foto: Bild